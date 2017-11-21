Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yağışlı hava ve fırtına nedeniyle bazı deniz otobüsü ve feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri işletmelerince iptal edilen seferler şu şekilde:
İDO
07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07: 30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
07: 30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya) - İstanbul