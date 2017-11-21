Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yağışlı hava ve fırtına nedeniyle bazı deniz otobüsü ve feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.



İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri işletmelerince iptal edilen seferler şu şekilde:



İDO

07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07: 30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

07: 30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)

09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya) - İstanbul