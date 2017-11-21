Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) 2016’da yayımladığı “Köklerinden Koparılanlar” raporunda, dünya genelinde 50 milyon çocuğun, savaş, çatışma ve açlık gibi nedenlerle doğduğu ülkenin dışında ya da kendi ülkesinde yerinden edilmiş şekilde hayatını sürdürdüğü ve bu çocuklardan en az 28 milyonunun savaş ve çatışmalar yüzünden evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi. Raporda, mülteci statüsü henüz belirlenmemiş 1 milyon sığınmacı çocuğun bulunduğuna işaret edildi. Evlerini terk etmek zorunda bırakılan ve en savunmasız grup içinde yer alan çocuklar, yabancı bir ülkeye ulaştıklarında genellikle ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıyla karşılaşıyor. Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de, ortalama her 10 dakikada 5 yaşından küçük bir çocuk açlıktan ölüyor. Suriye’de 2011’den bu yana devam eden iç savaştan 8,5 milyon çocuk etkilendi. Siyasi istikrarsızlık ve rakip gruplar arasında çatışmalara sahne olan Libya’da, yarım milyondan fazla çocuk insani yardıma muhtaç. İç savaşın yaşandığı Güney Sudan’da, 5 yaşından küçük 1 milyon 100 bin çocuğun 2018’de yeterli besine ulaşamayacağı tahmin ediliyor.