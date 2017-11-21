Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO’nun Norveç’te düzenlediği tatbikatta yaşanan rezalet, Atatürk’e düşman liderler arasında yer verilmesi ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahte bir hesap kullanılarak düşman ile işbirliği içerisinde gösterildi.

Yaşanan skandal henüz aydınlanmamışken bir haber de Kanada’dan geldi.

Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar’ın 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’ndaki konuşması öncesi, forumun Twitter hesabında paylaşılan bir fotoğraf tartışmaları beraberinde getirdi. Zira özenle seçilen fotoğraf, Hulûsi Akar’ın darbe girişimi sonrası çekilen ve boğazında kemer izi olan kareydi.

Söz konusu karenin bilinçli olarak seçildiği ve bunun bir mesaj olduğu iddia edildi.

Yaşanan skandal, ‘geri dön’ çağrısına uymayan 200’ün üzerindeki FETÖ’cü NATO subaylarını akla getirdi.

FETÖ’ye karşı yürütülen mücadeleyi baltalamak için ortaya atılan ‘kontrollü darbe’ söylemini de ortaya atanların NATO’daki FETÖ’cü subaylar olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu rapor, tasfiye edilen NATO’da görevli subayların kurduğu, kendilerine ‘Purged NATO Officer’ (tasfiye edilmiş NATO subayı) ismini veren grup tarafından yazılmıştı.

İşte ordudan atılan firari NATO subayları, FETÖ başından gelen talimatları bir bir yerine getiriyor. FETÖ’cü hainler, ‘müttefik’ ülkelerin koruması altında faaliyetlerini sürdürüyor.

Örgüt mensubu subaylar, ihanet organizasyonları için özellikle Adriyatik Denizi’ne kıyısı bulunan ülkeleri tercih ediyor. Gizli örgütsel toplantılar gerçekleştirdiği kaydedilen subayların, diğer ülkelerin NATO temsilcileriyle de ilişkilerini sürdürdüğü belirtiliyor.