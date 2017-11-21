Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlgili kanun teklifi, bugün Meclis Başkanlığına sunulacak. Gazetemizin Eylül ayında duyurduğu teklifte, 16 Nisan referandumunda tarıtşma konusu olan mühürlü oylarla ilgili düzenlemenin de yer alması bekleniyor. YSK’nın yeniden yapılandırılması ile kurum bünyesinde seçim hukuku konusunda uzman olan 15 kişilik bir ekip oluşturulacak. İlçe seçim müdürleri nüfusa kayıtlı oldukları yerde görev alamayacak, bulundukları yerde en fazla 6 yıl görev yapabilecek ve yeni atanacak seçim müdürlerinde hukukçu olma şartı aranacak. İlçe seçim müdürlerinin görev yerleri, hâkim ve savcılarda olduğu gibi bölgelere ayrılarak belirlenecek. Bu durumda, Doğu ve Güneydoğu’da görev alacak seçim müdürlerinin görev süresi gerekirse 6 yıldan az olabilecek. YSK’nın yapısının değiştirilmesi ile sayıları 600 civarında olan ilçe seçim müdürünün rotasyona tabi tutulması bekleniyor. Dün bir te-levizyon kanalına değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş teklifin, 11 Aralık’tan önce kanunlaşmasını beklediklerini söyledi.

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