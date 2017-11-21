Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM dün yeni Başkanı seçmek için toplandı. 26. Dönem ikinci yarısında görev yapacak olan Başkanlık seçimi yarışına aday olarak şu isimler katıldı: TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu...

Dünkü seçimlerde AK Parti daha önce yaptığı “tavşan aday” uygulamasını yine devreye soktu. AK Parti’de Adana Milletvekili Tamer Dağlı, asıl adayın sağlığıyla ilgili beklenmeyen bir gelişme ihtimaline karşı ‘yedek’ aday gösterildi. Yedek adaylıkta Dağlı’nın adının alfabetik olarak seçildiği öğrenildi. Meclis albümünde 01 plakalı Adana’nın sırasında AB Bakanı Ömer Çelik’in ardından soyadına göre ikinci sırada Dağlı yer alıyor. Bakan aday gösterilemediğinden görev Dağlı’ya verildi.

GİZLİ OYLAMA YAPILDI

Başkanlık seçimi gizli oyla gerçekleştirildi. İlk iki oylamada üye tam sayısının 3’te 2’si (367), üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) arandı. Bunların da sağlanamaması üzerine 3. tura geçildi. Bu gelişmeler ışığında TBMM Genel Kurulu, dün, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Beklendiği gibi ilk turdaki oylama sonucunda çoğunluk sağlanamadı. Parlamentoda 316 sandalyesi bulunan AK Parti’de mevcut Meclis Başkanı Kahraman, “tarafsızlık” ilkesi nedeniyle oy kullanamadı. İlk tur oylamasına 500 milletvekili katıldı. AK Parti adayı İsmail Kahraman 260, AK Parti adayı Tamer Dağlı 38, CHP adayı Zekeriya Temizel 113, MHP adayı Celâl Adan 40, İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu 6, HDP adayı Selma Irmak 39 oy aldı.

289 OYLA SEÇİLDİ

İlk turun ardından yapılan ikinci turda da sonuç elde edilemedi. AK Parti adaylarından Tamer Dağlı, 2. tur oylama sonrasında Başkanlık Divanı’na sunduğu dilekçe ile adaylıktan çekildi. İkinci oylama sonucunda da AK Parti adayı İsmail Kahraman 257, AK Parti adayı Tamer Dağlı 37, CHP adayı Zekeriya Temizel 122, MHP adayı Celâl Adan 40, İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu 7, HDP adayı Selma Irmak 38 oy aldı. İkinci turda da başkan seçilemeyince bu sefer 3. tura geçildi. İsmail Kahraman ikinci turda 289 oy alarak yeniden Meclis Başkanı oldu. Üçüncü tur oylamaya 509 milletvekili katıldı. Seçimde CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 124, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 37, MHP İstanbul Milletvekili Celâl Adan 36, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 16 oy da geçersiz sayıldı. Buna göre, Kahraman, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276’nın üzerinde oy alarak, yeniden Meclis Başkanı seçildi.

bSeçimlerin ardından teşekkür konuşması yapan Kahraman, 15 Temmuz gecesi Meclis’te yaşananları anlattı. Kahraman, “15 Temmuz unutulmamalı, ders ve ibret alınmalı. Bu millet ve devlet düşmanlarından adalet önünde hesap sorulmaktadır. İstiklalimizin sembolü ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz, vatanımızı böldürtmeyiz. Ufak hesaplarla, yanlış düşüncelerle birbirimizi yaralamamalı, müzakereci insanlar olmalıyız. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.