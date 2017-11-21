Etimesgut'taki askeri havaalanından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Rusya'ya giden Orgeneral Akar, Soçi'de Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile üçlü toplantıda görüşecek.
Genelkurmay Başkanı Akar, Rusya'da!
21.11.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rusya'ya gitti. Orgeneral Akar, Soçi'de Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ile bir araya gelecek.
Etiketler : Orgeneral Akar,Rusya,
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