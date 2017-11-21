Etimesgut'taki askeri havaalanından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Rusya'ya giden Orgeneral Akar, Soçi'de Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile üçlü toplantıda görüşecek.