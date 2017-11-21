Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Kasım’da sona erecek olan kongrede bir konuşma yapan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Osmanlı coğrafyasının kendi siyasi sınırlarının ötesinde çok geniş beşeri coğrafyayı barındırdığını aktardı. Turan “Kurum olarak bir itirafı sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim. Osmanlı atlası hazırlığı içindeyiz. Çünkü bu atlasın tam anlamıyla vücuda getirilmediğini ifade etmem gerek. Biz böyle bir coğrafyayı anıyoruz. 72 devlete vücut vermiş bir coğrafyadan söz ediyoruz” dedi. Bir sunum gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ise “Bugün ülkemiz aleyhinde sürdürülen lobi faaliyetleriyle sözde Ermeni meselesi her fırsatta pişirilip pişirilip önümüze konuluyor. Bazı ülkelerde siyasi iradeler bu lobi faaliyetlerinin etkisiyle Türkiye aleyhinde kararlar alıp, sözde Ermeni soykırımını tanıyabiliyor. Ancak bu lobinin yaptığı çalışmaların bilimsel hiçbir dayanağının olmadığını, saptırıldığını hepimiz biliyoruz. İşte biz bu kongrede mesnetsiz iddialar ortaya koymuyor, arşiv belgelerinin diliyle konuşuyoruz. Onların tarihî dayanaktan yoksun iddialarına karşılık, biz arşivlerimizi gösteriyoruz” diye konuştu.