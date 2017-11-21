24 Kasım’da sona erecek olan kongrede bir konuşma yapan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Osmanlı coğrafyasının kendi siyasi sınırlarının ötesinde çok geniş beşeri coğrafyayı barındırdığını aktardı. Turan “Kurum olarak bir itirafı sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim. Osmanlı atlası hazırlığı içindeyiz. Çünkü bu atlasın tam anlamıyla vücuda getirilmediğini ifade etmem gerek. Biz böyle bir coğrafyayı anıyoruz. 72 devlete vücut vermiş bir coğrafyadan söz ediyoruz” dedi. Bir sunum gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ise “Bugün ülkemiz aleyhinde sürdürülen lobi faaliyetleriyle sözde Ermeni meselesi her fırsatta pişirilip pişirilip önümüze konuluyor. Bazı ülkelerde siyasi iradeler bu lobi faaliyetlerinin etkisiyle Türkiye aleyhinde kararlar alıp, sözde Ermeni soykırımını tanıyabiliyor. Ancak bu lobinin yaptığı çalışmaların bilimsel hiçbir dayanağının olmadığını, saptırıldığını hepimiz biliyoruz. İşte biz bu kongrede mesnetsiz iddialar ortaya koymuyor, arşiv belgelerinin diliyle konuşuyoruz. Onların tarihî dayanaktan yoksun iddialarına karşılık, biz arşivlerimizi gösteriyoruz” diye konuştu.
Osmanlı Atlası hazırlığı başladı
21.11.2017 - 08:28 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 08:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ortaklığıyla düzenlenen “2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi”nin ilk gün oturumu dün yapıldı.
Etiketler : Osmanlı Atlası,
521376 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521376.aspx
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