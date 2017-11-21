Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, gazetecilere yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ'ın sözde başkenti Rakka'da yüzlerce PYD'li teröristin serbest kalmasını sağlayan kirli anlaşmadan uluslararası koalisyonun haberi olduğunu söyledi.



Moore, "Karar arazideki gruplar tarafından alındı, koalisyonun haberi vardı ancak bunu engelleyemedi" dedi.



İKİ AY SONRA ORTAYA ÇIKMIŞTI



Söz konusu anlaşma, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin izin vermesi sayesinde hayata geçmiş ve BBC tarafından yaklaşık iki ay sonra ortaya çıkarılmıştı.



Suriye'deki son durumu değerlendiren Büyükelçi Moore, Ankara ve Londra yönetimlerinin Şam rejimi lideri Esad'ın gitmesi konusunda mutabık olduklarını aktardı.

NATO'DAKİ SKANDAL İÇİN AÇIKLAMA

İngiliz Büyükelçi, NATO tatbikatında yaşanan skandal için, 'çok utanç verici bir olay' ifadelerini kullandı. Büyükelçi, "Türkiye'yi anlıyorum ama bu bir kişinin işi, NATO'nun değil. NATO çok hızlı bir şekilde özür diledi" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN S-400 KARARI...



Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştığı iddialarını 'absürd' olarak tanımlayan Richard Moore, S-400 alımının Türkiye'nin kendi alacağı bir karar olduğunu söyledi.