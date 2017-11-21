Genelkurmay Başkanı Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Hossein Bagherı ile birlikte Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen üçlü ve ikili toplantılara katıldı.
Toplantılarda taraflar, Suriye’deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadelede yapılan işbirliği ve bölgede oluşturulan “Gerginliği Azaltma / Çatışmasızlık Bölgeleri” kapsamında görüş alışverişinde bulundu.
Türk, Rus ve İran Genelkurmay Başkanları bir araya geldi
21.11.2017 - 19:45 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk, Rus ve İran Genelkurmay Başkanları Soçi'de Suriye'yi konuştu.
Genelkurmay Başkanı Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Hossein Bagherı ile birlikte Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen üçlü ve ikili toplantılara katıldı.
Etiketler : soçi,iran,türkiye,rusya,
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