Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Bursa’nın Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi Kurubaş Sokak'ta oturan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 25 yaşındaki Suat E., saat 23.00 sıralarında iddiaya göre yalnız yaşadığı evi ateşe verdi.



Çevredeki vatandaşlar evden dumanlar çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Evin kilitli kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdükten sonra arama yaptı. Yapılan aramada psikolojik tedavi gören Suat E. Bulunamazken evi yaktıktan sonra kaçtığı tespit edildi.

Daha öncede birkaç kere evini yakan şahıs polis tarafından aranmaya başlanırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.