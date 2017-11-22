Olay 02.30 sıralarında Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaldırımda yürüyen Ozan Erdoğan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Erdoğan, hemen çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'da kaldırımda yürüyen bir kişiye saldırı
22.11.2017 - 04:54 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 04:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazi Mahallesinde kaldırımda yürüyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İStanbul,kaldırım,yürüyüş,saldırı,
521590 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521590.aspx
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