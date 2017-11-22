Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM BÜROSU ANKARA

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yapısını değiştiren yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, YSK üyeleri ile seçim müdürlerinin görev süresi 6 yılla sınırlandırılıyor, ilçelerdeki seçim müdürlerinin nüfusa kayıtlı olduğu yer görev yapmayacakları hükme bağlanıyor. AK Parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından TBMM’ye sunulan teklifle getirilen, önemli bazı düzenlemeler şöyle: YSK, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşacak. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından seçilecek. Üyelerin görev süresi 6 yılla sınırlı olacak, ancak süreci biten üye yeniden seçilebilecek.

MÜDÜRLERE ROTASYON

YSK bünyesinde Seçim İşleri Genel Müdürlüğü kurulacak. Seçim müdürlerinin görev süreleri de altı yılla sınırlı olacak. Seçim müdürlerine üniversite mezunu olma şartı getirilirken, yasa çıktıktan sonra, 6 yıllık görev süresi dolan ve nüfusa kayıtlı oldukları yerde görev yapan seçim müdürleri rotasyona tabi tutulacak. Böylece, Türkiye genelindeki 470 civarındaki seçim müdürünün ya emekli edilmesi ya da yerlerinin değiştirilmesi öngörülüyor.

BAŞKANLAR MEMUR OLACAK

Bugüne kadar, sandık kurulu başkanları siyasi parti temsilcileri tarafından kurayla belirleniyordu. Yeni düzenleme ile bu yöntemden vazgeçildi. Sandık kurulu başkanları, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından devlet memurları arasından atanacak. Seçim günü sandık başlarında siyasi partiler tarafından görevlendirilen müşahitlerin sayısına da sınırlama getiriliyor. Bu kapsamda, her sandıkta siyasi partiler tarafından en fazla bir asıl ve bir yedek müşahit bulundurulabilecek. Müşahit olarak görev yapacaklar, seçimden önce ilçe seçim kurullarına bildirilecek ve ilçe seçim kurulları tarafından onaylandıkları taktirde sandık müşahidi olabilecekler. Müşahitlere ayrıca ilçe seçim kurulları tarafından onaylanmış fotoğraflı tanıtım kartı da verilecek. Tanıtım kartı olmayanlar, sandık başlarında görev alamayacaklar. Bu uygulamanın gerekçesini AK Parti kurmayları, “Mevcut uygulamada, sınırlama olmadığı için bir parti isterse 20 kişiyi müşahit olarak gösterebiliyordu. Bu sandıklarda bir başka parti üzerinde baskı unsuru olarak da kullanılabiliyordu. Şimdi sınır getirilerek, baskının da ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Bir başka yönü de güvenlik gerekçesiyle, fotoğraflı tanıtım kartları zorunluluğu getirildi” şeklinde açıkladı.