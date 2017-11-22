Alınan bilgiye göre, teknik takip sonucu DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişinin, Çınarlı Mahallesi'nde olduğunu tespit eden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu M.S. ile Y.S, yakalandı. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da 2 DEAŞ militanı yakalandı
22.11.2017 - 12:26 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.
Etiketler : tekirdağ,deaş,haberler,yakalandı,
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