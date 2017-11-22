Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, teknik takip sonucu DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişinin, Çınarlı Mahallesi'nde olduğunu tespit eden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu M.S. ile Y.S, yakalandı. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.