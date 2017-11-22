Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. İşte Başbakan'ın konuşmasından satır başları

"Suriye devletinin bütün etnik grupların teröre bulaşmamış etnik grupların temsili ile yeniden teşkil edilme sürecine girilmiştir. Katkısı olan bütün ülkelere bu vesile ile teşekkür ediyoruz. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Bölgelerde yaşanan istikrarsızlığın en büyük bedelini ödeyen ülkelerden biriyiz. Bölgede kalıcı barışın ve istikrarın bir an önce tesisi hayati öneme sahip. Terör örgütlerine karşı da amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele sadece bizim sorunumuz olmamalı. PKK, PYD terör örgütü, küresel bir terör örgütleridir.

İSTANBUL NE KADAR GÜVENLİYSE LONDRA DA O KADAR GÜVENLİ

Terörle mücadelede beraber hareket zorunluluğu vardır. Bugün bize yarın size. Bugün İstanbul ne kadar güvenli ise, Moskova'da, Londra'da Pekin de o derece güvenlidir. Terör en büyük tehdit haline gelmiştir. İkinci büyük tehdit de göçtür. Göçü duvarları yükselterek engelleyebileceklerini düşünenler yanıldıklarını anlayacaklar.

BM'Yİ ELEŞTİRDİ: İNSAN DEĞİL, İNSANLIK ÖLÜYOR

Terörle mücadeleyi yaparken bir yandan da bu terörü doğuran nedenlerin bütün ülkeler tarafından dikkatle incelenmesini, BM'nin bu konuda daha etkin bir rol almasını beklemekteyiz.İnsanların öldüğü yerde, Birleşmiş Milletler eğer etkin rol alamıyorsa, aslında sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor demektir. Myanmar'da yaşananlara Birleşmiş milletler ses çıkarmıyor. Cılız çıkan seslerin de önüne geçiliyor. Özellikle Asya bölgesinde devam eden istikrarsızlıklar konusunda daha fazla kafa yorması gerekiyor. "