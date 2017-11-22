Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "2003'de yılda 26 milyar kilovatsaat enerji üretirken, bunu 94,5 milyar kilovatsaate çıkardık. Kurulu güç açısından HES'ler doğalgazı da kömürü de geçti, birinci sıraya yükseldi." dedi.Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki DSİ tesisleri toplu temel atma ile orman mahallelerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı törenine Bakan Eroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna, kurumların genel müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eroğlu, DSİ marifetiyle 2003'den bu yana 7 bin 200 tesisin açıldığını ifade ederek, önceden sadece İstanbul'da su sıkıntısının olduğunu zannettiğini, ancak Türkiye'de 2003 yılında 76 şehirde su sıkıntısı bulunduğunu anlattı.Kars'tan Edirne'ye, Mardin'den İzmir'e, Sinop'tan Mersin'e kadar bir eylem planı hazırladıklarını dile getiren Eroğlu, "Günübirlik çözümler yerine 30-40 yıl sonrasının ihtiyaçlarını dikkate alarak bütün şehirler için eylem planı yaptık. 81 ilimiz için şu ana kadar eksik olan 42 milyon vatandaşımızın ilave içme suyunu tedarik ettik." diye konuştu.Bu sene yağışlarda 44 yılın en kurak yılını yaşandığını ve buna rağmen su sıkıntısı çekilmediğini anlatan Eroğlu, "Artık Türkiye'nin 2050-2060, İstanbul'un 2071 yılına kadar içme, sulama ve sanayi suyu ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Veysel Eroğlu, bakanlık olarak büyük hedefleri olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Hükümet, devlet ve millet olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Çok sayıda dereyi ıslah ettik. Türkiye'nin her yerinde bu dereler şehir içinde bir gerdanlık olsun diye inşa ediyoruz. Türkiye enerjide dışa bağımlı. Dolayısıyla dışa bağımlılığını azaltmak, arz güvenliği ve enerji çeşitli açısından biz Hidroelektrik Santrallerine (HES) çok büyük önem veriyoruz. HES'ler enerjinin sigortasıdır ve çevrecidir. 2003'de yılda 26 milyar kilovatsaat enerji üretirken, bunu 94,5 milyar kilovatsaate çıkardık. Kurulu güç açısından HES'ler doğalgazı da kömürü de geçti. Birinci sıraya yükseldi. Buda bizim büyük bir gururumuz. Şu anda Türkiye'de kuraklık olursa 4, su bolsa 3 ampulden birinin enerjisi bizlerin temin ettiği hidroelektrik enerji santralinden kaynaklanıyor.

"15 yıldır millete hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da temeli atılan 15 yatırımın hayırlara vesile olmasını diledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile daha fazla iş birliği yaparak, kırsal kalkınma, tarımsal alandaki desteklerle ilgili yapılabilecek her şeyi ortaya koymak gerektiğini ifade eden Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yeni temelini atacağımız bu projeler için bir de uyarıda bulunmam gerekiyor. Özellikle burada görev alacak emekçi kardeşlerimizin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına tam olarak uymaları için gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyorum. Bugüne kadar bu hassasiyet her zaman en üst seviyedeydi. İnşallah kazasız, sıkıntısız, sorunsuz olarak bu tesislerin tamamlanmasını Allah nasip eder."