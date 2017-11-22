Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki (KHO) eylemlere ilişkin 72'si tutuklu 239 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.Duruşmada savunma yapan sanık eski üsteğmen Yunus Emre Yavuz darbe girişiminin yaşandığı gün, öğretmen subay olarak görev yaptığı Kara Harp Okulundaki rutin mesaisini bitirdikten sonra evine geçtiğini anlattı.

Evinde bulunduğu sırada Başbakanın açıklamalarından, darbe girişiminden haberdar olduğunu belirten Yavuz, saat 23.30 sıralarında Emrah Bozan tarafından, yabancı diller personelinin bulunduğu WhatsApp grubuna herkesin ivedi bir şekilde okula gelmesi yönünde mesaj geldiğini, bunun üzerine okula gittiğini ileri sürdü.Sanık Yavuz, darbe girişimi gecesi okulda yaşadıklarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Anafartalar taburuna, oradaki arkadaşlarla beraber gittik. Burada saat 03.00'e kadar bekledik. 10-15 kişilik grubun tekrar dönebileceğimizin söylenmesi üzerine dekanlık binasına geçtik. Dekanlık binasında üzerimi değiştirip sivil kıyafetlerimi giydim. Zemin katta bulunan bölüm odasına gittim, orada Halil İbrahim Aksan ve Emrah Bozan'la sabah saatlerine kadar bekledik. Kahvaltı sonrasında okuldan ayrılabileceğimizin söylenmesi üzerine evime gittim."

Eşi ile FETÖ üyeleri tarafından tanıştırıldığını inkar etti



Okulda bulunduğu sürede 3 farklı helikopterin 6 kez okula iniş kalkış yaptığını gördüğünü aktaran Yavuz, personel alımı yaptığını ancak kimleri aldığını tam olarak görmediği iddiasında bulundu.Mahkeme Başkanı sanığa, MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın darbeden önce Genelkurmay'a geldiğinde onu uğurlayan protokol personeli olan eşi eski üsteğmen Kübra Yavuz'un ifadesinde geçen, "Aralık 2012 başında Cevizlidere'deki evde eşim Yunus Emre Yavuz ile görüştürdüler. Daha sonra nişanlanıp evlendik. Evlendikten sonra eşimin kod isminin 'Yasin' olduğunu öğrendim. Evlendikten sonra Yusuf, Kara Harp Okulunda olumsuz olan öğrenciler olduğunu, bu kişilerin başarılı olmasını istemediğini bu nedenle kanaat notlarını düşük verdiğini söyledi." şeklindeki beyanlarını hatırlattı.

Bunun üzerine sanık Yunus Emre Yavuz, eşinin bu ifadeleri baskı ve şiddet altında verdiğini savunarak, hakkındaki tüm ifadeleri reddettiğini belirtti.FETÖ ile irtibatının olmadığını, emir doğrultusunda okula gittiğini, suçsuz olduğunu öne süren Yavuz, tahliyesini talep etti.Savunma yapan sanık eski kurmay albay Fatih Göktürk Göktürk de tahliyesini talep etti.Duruşmaya, sanık savunmalarıyla devam ediliyor.