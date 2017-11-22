Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın Soçi şehrinde gerçekleşen zirveye ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği Suriye zirvesinin ardından önemli bir karar açıklanacağını bildirdi.
Başbakan Yıldırım: Soçi'de önemli bir karar açıklanacak
22.11.2017 - 16:19 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım, Soçi'deki Suriye zirvesinde önemli bir kararın açıklanacağını bildirdi.
Etiketler : soçi,binali yıldırım,
521796 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521796.aspx
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