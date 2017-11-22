Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın Soçi şehrinde gerçekleşen zirveye ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği Suriye zirvesinin ardından önemli bir karar açıklanacağını bildirdi.