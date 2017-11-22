Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Soçi şehrinde gerçekleştirilen Suriye zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya geldi.

Sanataryum Rus'ta görüşen liderler Suriye'de siyasi çözümün sağlanması ve şiddetin azaltılması için atılacak adımları değerlendirecek. Görüşmede ayrıca terör örgütleriyle mücadele ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gibi başlıklar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra akşam yemeğinde bir araya gelecek.

PUTİN'DEN TÜRKİYE VE İRAN'A TEŞEKKÜR

Basına kapalı toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, siyasi uzlaşı için yeni bir aşamaya gelindiğini ifade etti. Türkiye ve İran'a terör örgütü DEAŞ'la mücadelede gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Putin, "Türkiye ve İran sayesinde DEAŞ, Suriye'yi ele geçiremedi." dedi. Putin ayrıca, burada alınacak kararların Cenevre görüşmelerine taşınacağını ifade ederek Suriye'de BM kararına uygun bir etnik uzlaşı sağlanması gerektiğini bildirdi.

"KRİTİK KARARLAR ALACAĞIZ"

Tüm konuların üçlü formatta ele alınacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve yıllardır süren trajedinin bitmesi için önemli." değerlendirmesinde bulundu. Kalıcı siyasi çözüm için tüm çevrelerin katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bugün kritik kararlar alınacağını belirtti.

"TÜM TERÖR HÜCRELERİ ORTADAN KALDIRILMALI"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise Suriye'deki tüm terör hücrelerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Barış süreci konusunda iş birliğinden memnunum." dedi.

"SOÇİ'DE ÖNEMLİ BİR KARAR AÇIKLANACAK"

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Soçi'de önemli bir karar açıklanacak." ifadesini kullandı.

Putin'in davetlisi olarak özel uçak TUR ile saat 13.15'te Rusya'nın Soçi kentine gelen Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

RUHANİ İLE 40 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Üçlü zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Soçi'de Sanatoryum Rus'ta bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme 40 dakika sürdü.

GÖRÜŞMEDEN ÖNCE İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hasan Kaşkavi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla bugün Soçi kentinde yapılacak Suriye konulu üçlü zirvenin sonuçlarının verimli olmasını beklediklerini söyledi.

Asya Parlamenter Asamblesi'ne (APA) katılmak üzere Türkiye'de bulunan Kaşkavi, Suriye konulu Astana toplantılarının, görüşmelere iyi bir ivme kazandırdığını belirterek, "Beklentimiz, bu oturumun (Soçi Zirvesi) olumlu sonuçlanması yönünde." dedi.

Rusyan'ın Soçi kentinde yapılacak zirvenin, Astana görüşmelerinin devamı olan önemli ve yüksek düzeyde bir liderler zirvesi olduğuna dikkati çeken Kaşkavi, "Liderler, sürecin iyi yönde ilerlemesi için tüm hazırlıklarını yapmış durumdalar." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hasan Kaşkavi, komşu ve Müslüman iki ülke olan İran ve Türkiye'nin son dönemde üst düzey görüşme trafiğinde artış yaşandığını kaydederek, "Bölgesel gelişmeler, ülkelerimizi daha yakın ilişkiler içinde olmaya yöneltiyor. İki ülke ayrıca, ticari ilişkiler konusunda uygun bir ortama sahip ve umarım hedeflediğimiz 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşırız." şeklinde konuştu.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da yaptığı konuşmada, Soçi Zirvesi'yle ilgili "Bir süreden beri ülkemiz, Rusya ve İran’ın müşterek inisiyatifiyle geliştirilen Suriye’deki çözüm süreci bugün Soçi’de yapılacak üçlü toplantıda önemli bir karara varılmış olacak ve BM gözetimindeki Cenevre görüşmeleri için ciddi bir hazırlığın tamamlanmasına gerçekleştirmiş olacak" dedi.