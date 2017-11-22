Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, 2004 yılından bu yana Türkiye ve İtalya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Türk-İtalyan Forumu’nun onuncusu kapsamında 23 Kasım 2017 tarihinde Roma’yı ziyaret edeceği belirtilerek, "Forum iki ülke arasında diyaloğun gelişmesine, güncel ikili ve uluslararası meselelerin gayri resmi bir ortamda değerlendirilmesine imkân tanımaktadır. Forumun bu defa ekonomik ve ticari ilişkiler ile üçüncü pazarlarda ortak yatırım imkanları gibi konulara odaklanması öngörülmektedir" denildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano’yla yapacakları ikili görüşmede, Türkiye-İtalya siyasi ve ekonomik ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörüldüğü vurgulanarak, ziyaret vesilesiyle ayrıca NATO Koleji ve İtalyan Uluslararası Politika Çalışmaları Enstitüsü’nde (ISPI) birer konuşma yapacağı da kaydedildi.