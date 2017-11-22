Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın öğleden sonraki kısmında önceki duruşmalardaki ara karar gereği dosyaya giren evraklar okundu. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, davanın firari sanıklarından sözde DEAŞ emiri İlham Balı’ya ait Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen dinlenme tutanaklarının da gelen evraklar arasında olduğunu söyledi. Müşteki avukatları, sanıklara dava dosyasında yer alan HTS kayıtlarına ilişkin sorular yöneltti. Sanık Suphi Alpfidan, üzerine kayıtlı iki adet telefon olduğunu, birini kendisinin kullandığını, diğerinin ise kızı tarafından kullanıldığını söyledi.

Terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombaları Ankara’ya getiren ve polis tarafından Gaziantep’te bir eve düzenlenen operasyon sırasında kendini patlatarak ölen Halil İbrahim Durgun’un eşi Esin Altıntuğ ise, bir hattının bulunduğunu, eşinin bu hattan çoğu zaman birilerini aradığını belirtti.

Sanık Hüseyin Tunç, iki hattının olduğunu, birini kullandığını ancak diğerini kullanamadığını söyledi. Bir müşteki avukatı, Tunç’un HTS kayıtlarında yer alan 5-6 kişinin ismini sıralayıp tanıyıp tanımadığını sorarak, "Bu saydıklarımın hepsi diğer DEAŞ dosyalarında sanıklar ve hepsi seni aramış" dedi. Tunç, "İnanın o söylediklerinizin hiçbirini tanımıyorum. Belki aramalarda kaydı vardır ama ben onları tanımıyorum. İş için aramış olabilirler" savunmasını yaptı.Sanıkların çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından davanın bugünkü celsesi tamamlandı. Duruşmaya yarın sabah devam edilecek.