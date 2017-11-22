Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri ile güçlü olduğunu ve şoklara karşı dirençle durduğunu söyledi.

FELAKET TELLALLIĞI YAPANLAR...

Ekonominin büyüdüğünü aktaran Başbakan, "Spekülasyonlar döviz kurlarında kısa vadede bir dalgalanmaya sebep olmaktadır. Bu şoklara karşı direnç göstererek büyümesini sürdürüyor. Bundan sonra orta vadeli plan uygulaması çerçevesinde direncini daha da artacak. Uzun vadede felaket tellahlığı yapanlar yine ters köşe olacak." dedi.

"BAZI ÇEVRELER BÜYÜMEMİZDEN RAHATSIZ OLUYOR"

Sağlam temellerde ekonominin ilerlediğini vurgulayan Başbakan, "Çarkların bu kadar uyumlu dönmesi birçok badireye rağmen ekonomimizin sağlam temellerde emin adımlarla geleceğe ilerlemesi bazı çevreleri rahatsız ediyor. Bugün döviz kurları üzerinde manipülasyonları görüyoruz. Türkiye ekonomisi sağlam temelleri ile güçlüdür. Şoklara dirençlidir. Bunu geçtiğimiz 15 yıl içerisinde gördük." şeklinde konuştu.

GÖSTERGELER SAPASAĞLAM

Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Makro göstergelerimiz sapasağlam. Yani Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir yer olmaya devam ediyor. türkiye yatırımcının yüzünü güldüren ülkelerden biri.

Bu sefer de Türkiye'nin notunu düşüren bildik kuruluşlar 2017 için tahminlerini düzeltme yarışlarına girdiler. Şimdi de 2017'yi bıraktılar 2018 için kaos ve ekonomik kriz senaryoları tekrar tedavüle sürüldü. İş alemimiz vatandaşlarımız rahat olsun. Nasıl ki 2017'de oyunları ters düz ettikse büyüme rekoru gerçekleştirdikse 2018'de gerekli tedbirleri alarak ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz.

TÜRKİYE'Yİ ÜÇE KATLADIK

Herkes müsterih olsun, yatırım planlarını değiştirmesin ileriye bakmaya devam etsin. Gelecek Türkiye'nin. 15 yılda küresel finans simsarlarının ayak oyunlarına rağmen Türkiye'yi 3'e katladık. Milli gelirlerimiz 300 milyar dolarlardan 800 milyar dolarların üzerine ve kişi başı milli gelirde 3 bin 200 dolardan 11 bin dolara yaklaşmıştır.