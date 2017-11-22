Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO'daki skandalın FETÖcülerin taktiği olduğunu söyleyen ve FETÖ terör örgütü aleyhine net beyanatlarda bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun bu açıklamalarının ardından ABD'deki FETÖ'cü kaçaklardan Emre Uslu sosyal medyadan tezvirat yapmaya kalktı.

Vatandaşlardan "Hakan Çavuşoğlu'nun Başbakan Yardımcılığını yeni duyduğunu" iddia eden FETÖ'cü Emre Uslu'ya tokat gibi cevap geldi. Çok sayıda vatandaş Uslu'ya benzer tepkiler gosterdi:

"Türkiye'nin Başbakan Yardımcısı; bilememen normal, bende sizinkini bilmiyorum mesela! Siz Amerikalıların Başkan yardımcısi kim"

"Sen git de ABD senatosunu ezberle burayla ne alakan varki leşin bile gelmeyecek buraya"

"Sen de haklısın Amerika'da taptığın itin etrafında dört dönmekten vakit bulamıyorsundur"

"Zavallı vatansizlar.."