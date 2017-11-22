Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan Düzce’de sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi, AK Parti İl Başkanlığı ile Düzce Belediyesini ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada Karacan, “2019’a giden yolda hepimiz dava uğruna daha fazla mücadele edeceğiz. Eğer biz ülkemizin kaderi için mücadele edeceksek daha fazla çalışacağız. Bu heyecanı Düzce’de de görüyorum. Bu güne kadar 17 ile gittim 3 heyecanlı il gördüm bunlardan bir tanesi de Düzce. Bu çok güzel” dedi.

Karacan daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ı makamında ziyaret ederek görevinde hayırlı olmasını diledi. Belediye Başkanı Dursun Ay, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Düzce ziyaretinde son olarak Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesislerinde sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Karacan yaptığı konuşmada, “Sivil toplum kuruluşları ile bir araya geliyoruz. Burada sizden aldığımız bilgileri genel başkanımıza arz ediyoruz. Bunları MYK’da değerlendiriyoruz. Bugün buraya Düzce’ye faydalı olmak için geldik” dedi.

Ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.