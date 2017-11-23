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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
23.11.2017 - 21:35 |
Son Güncelleme:
23.11.2017 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Buğday filminin galasında konuşuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
külliye,recep tayyip erdoğan,
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522201
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522201.aspx
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