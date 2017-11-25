Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, “KDV ile ilgili kanun çalışmasını yıl bitmeden Bakanlar Kuruluna getirmeyi hedefliyoruz. Radikal değişiklikler yapacağız. Bu, reel ekonomiye ciddi anlamda katkı verecek bir unsur olacak” dedi. 2018 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, KDV iade süreciyle ilgili bir çalışmaları olduğunu anlattı. Bakan Ağbal, “KDV iade sürecinde yeminli mali müşavirler tarafından rapor düzenleniyor. Burada belirlenmiş bir tarife var. Yeminli mali müşavirlere yapılan ödemelerde, iadeye göre oran yüksek. Bunun aşağı çekilmesi yönünde talep var. Meslek odalarımızla da görüşerek, bu ödemelerin daha da aşağı çekilmesi konusunda bir çalışmamız var” diye konuştu. Bakan Ağbal, kamu mali yönetimi içerisinde idari kapasitenin geliştirilmesi için, Ankara Yenimahalle’de büyük bir eğitim merkezi inşa ettiklerini, söz konusu merkezle ilgili hazırlıkların hemen hemen tamamlandığını da söyledi.