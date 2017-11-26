Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA - Konuya ilişkin bir rapor hazırlayan istihbarat birimleri, bu kapsamda Türkiye’yi hedef alan örgütünün özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, ikameti ve çalışma ofisi başta olmak üzere hedef olabilecek pek çok yerde tedbirlerin arttırılmasını istediler.

İstihbarat birimlerinin paylaştığı bilgilere göre DEAŞ’ın muhtemel hedefleri şu şekilde sıralandı:

- Camii, türbe ve ibadethanelere,

- Toplu halde hareket eden yabancı turistlere,

- Yahudi ve Hristiyan vatandaşlara, din adamlarına,

- Yabancı misyon ve temsilcilerine,

- Alevi, Caferi, Şii vatandaşlarımız ile dernek, ibadet ve toplanma alanları ile etkinlik ve törenlerine,

- AVM, Metro, Marmaray ile Metrobüs durakları gibi kalabalık yerlere,

- Boğaz köprüleri ve Avrasya tüneli gibi simgesel önemi olan yerlere

Bu arada DEAŞ’ın PKK/KCK ve benzeri sol grupların etkinliklerine yönelik de saldırıda bulunabileceği vurgulandı.