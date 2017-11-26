Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin yankıları sürüyor. Ankara, öncelikle Trump’ın telefonda Erdoğan’a söylediği, “Bir daha YPG’ye silah vermeyeceğiz” sözlerine odaklanmış durumda... Edinilen bilgiye göre, Erdoğan’ın, AK Parti’nin önceki akşam yapılan MKYK toplantısında ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeyi anlattığı öğrenildi. Erdoğan’ın, toplantıda Trump’la görüşmenin detaylarına çok fazla girmeden, “Verimli bir görüşme yaptık. Bölgesel gelişmeleri ele aldık” dediği belirtildi. FETÖ ile mücadele konusundaki konuşması sırasında ise Erdoğan’ın, “Sayın Trump’tan bir defa daha Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesini istedik” dediği öğrenildi. Trump’ın da konuyu tekrar inceleme sözü verdiği bildirildi. Görüşme esnasında terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’ye verilen Amerikan silahları konusunun da gündeme geldiği bu konuda Trump’ın Erdoğan’a, “verilen silahlardan pişmanlık duyulduğu” yönünde ifadeler kullandığı da teyit edilen bilgiler arasında yer aldı. Bunun üzerine Ankara’nın harekete geçtiği ve Amerikalı yetkililere, “Bugüne kadar birçok söz verdiniz. Onlar gibi olmasını istemiyoruz. Samimiyetinizin takipçisi olacağız” şeklinde mesaj ilettiği ifade edildi.



ÇAVUŞOĞLU: HAKKIMIZ

Öte yandan, Başkan Trump’ın “Bir daha YPG’ye silah vermeyeceğiz” şeklindeki sözlerini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, bu sözlerin takipçisi olacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, Trump’ın YPG’ye silah vermeyeceklerini açıklamasına ilişkin, “Elbette Sayın Trump’ın bu sözünü tutmasını beklemek en doğal hakkımız. ‘Hiçbir silahın verilmesini istemiyorum, esasen bu saçmalığın çok daha önceden bitmesi gerekiyordu’ diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza silah verilmeyeceğini söylemiştir. Elbette bunu uygulamada görmek istiyoruz. Çünkü ABD gibi bir ülkenin terör örgütleriyle işinin olmaması lazım. Çünkü ABD’nin kendisi de terörden çok çekti, bizler de terörden çok çektik” dedi.



Erdoğan, Balıkesir’de Millî Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı’nda bin 518 muvazzaf astsubayın mezuniyet törenine katıldı.



MACRON VE SUUDİ KRALI İLE SURİYE TEATİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, DEAŞ’tan temizlenen bölgelerin başka terör örgütlerine bırakılmamasının yanı sıra Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığı vurgulandı. Erdoğan, Soçi’de gerçekleştirilen üçlü zirveye dair bilgi paylaşımında bulunduğu her iki lidere, Suriye’de BM gözetiminde serbest, adil ve bütün Suriyeli-lerin sandığa gidebilecekleri seçimlerin gerçekleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti.



Teröre karşı mutlaka bir hamle yapmalıyız

Balıkesir’de AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılarak burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’daki terör saldırısına sert tepki gösterdi. Böyle bir saldırının İslamiyet ve Müslümanlarla bağdaştırılamayacağını ifade eden Erdoğan, Mısır’daki kalleş saldırının DEAŞ’ın İslam dışı yüzünü bir defa daha gösterdiğini belirterek, “Türkiye kardeş Mısır halkının yanındadır. Bunlara nasıl Müslüman deriz? Bunlar katil. Bunların İslamla yakından uzaktan alakası yok. Bu gerçekleri bilmemiz lazım. Bütün bu bölgede; yeni terör oluşumlarının ortaya çıkmasını engellemek için de biz bu hamleleri yapmak mecburiyetindeyiz” dedi. Türkiye’ye yönelik saldırılara da değinen Erdoğan, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan fitnecilere fırsat vermeyeceklerini belirtti. Erdoğan, “Ha ülkemize atom bombası atmışsınız, ha milletin birlik beraberliğine yönelik fitneyi ateşlemişsiniz. Bizim için bunlar arasında fark yoktur. Türkiye’ye yönelik çok yönlü saldırılar karşısında milletin desteği, ordunun gücüyle en hayırlı neticeye ulaşacağız” diye konuştu.



Minik adaşıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir’de belediye binası girişinde kendisi ile aynı ismi taşıyan ve kendisi gibi 26 Şubat günü dünyaya gelen 4 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Ablası 15 yaşındaki Emine Ebrar Erdoğan’ın çiçek takdim ettiği Cumhurbaşkanı, minik çocuğu kucağına alarak fotoğraf çektirdi. Küçük Erdoğan, Cumhurbaşkanı’nı rabia selamıyla uğurladı.