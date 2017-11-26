Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filmi tartışmalarına noktayı koydu. Bakan Soylu, "Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek" dedi.

AK Parti’de önceki gün yapılan MKYK toplantısında, hükûmetin gündemindeki tüm konular masaya yatırıldı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araçlardaki 'cam filmi' tartışmalarına yanıt verdi.

Bakan Soylu, “Bu konuda biri İçişleri Bakanlığı’nı, diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik var. Biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. Şimdi iki bakanlık olarak, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getiriyoruz. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” dedi.