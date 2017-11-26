Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'ye hareketi öncesi İstanbul'da açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD'nin artık YPG'ye silah vermeyeceği sözü üzerine konuşan Yıldırım şunları söyledi:

"Söz verdiğine göre değerlendirecek bir konu yok.Başından beri biz DEAŞ terör örgütüyle mücadele için PYD YPG ile bir olup onlara karşı mücadele etmenin doğru bir seçim olmadığını hep söyledik. ABD bize bunun bir mecburiyet olduğunu söylediler. DEAŞ temizlendiğine göe artık bu mecburiyet de ortadan kalktı. Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı artık sona erdirmeleri. Gerçek müttefiklerine geri dönmelerini bekliyoruz."