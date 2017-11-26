Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Şırnak Besta bölgesinde devam eden operasyonlarda görev alan Çakırsöğüt Komando Tugayına bağlı birliklerin görüntülerinin yer aldığı klip paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "Şırnak/Besta Yiğitleri Jandarma Komandolardan sizlere selamlar var" başlığıyla yayınlanan klipte, Çakırsöğüt Komando Tugayına bağlı komandoların zor arazi şartlarında teröristlere karşı yürüttükleri operasyonların görüntülerine yer veriliyor.

Komandolara ait görsellerden oluşan 1 dakika 11 saniyelik klipte, "Birlikten güç doğar" ve "Huzur ve güvenin teminatı" sloganları da yer alıyor.