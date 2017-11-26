Mısır'ın Sina Yarımadasında cuma namazı sonrası camiden çıkanlara yönelik terör saldırısında 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti. Saldırı nedeniyle Mısır halkı ile dayanışma amacıyla Türkiye'de 1 günlük millî yas ilan edildiği bildirildi.