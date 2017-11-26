Mısır'ın Sina Yarımadasında cuma namazı sonrası camiden çıkanlara yönelik terör saldırısında 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti. Saldırı nedeniyle Mısır halkı ile dayanışma amacıyla Türkiye'de 1 günlük millî yas ilan edildiği bildirildi.
Mısır'daki saldırı nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi
26.11.2017 - 18:43 | Son Güncelleme: 26.11.2017 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır'da gerçekleştirilen ve 300'den fazla insanın hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle Türkiye'de 1 günlük millî yas ilan edildi.
Etiketler : mısır,terör,
522805 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522805.aspx
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