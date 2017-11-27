Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Theresa May’in davetlisi olarak bu ülkeye giden Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, “ABD olarak artık PYD-YPG’ye silah vermeyeceğiz” sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Söz verdiğine göre değerlendirecek bir konu yok” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, ABD’nin Türkiye’nin müttefiki olduğunu belirterek, Trump’ın açıklamalarının fiiliyata dönüşmesini beklediklerini dile getirdi. Yıldırım “Başından beri biz DEAŞ terör örgütüyle mücadele için PKK’nın küzenleri terör örgütleri PYD/YPG ile bir olup onlara karşı mücadele etmenin doğru bir seçim olmadığını hep söyledik. Dostumuz ve müttefikimiz ABD olarak onlar ise, bize bunun bir mecburiyet olduğunu söylediler. DEAŞ temizlendiğine göre artık bu mecburiyet de ortadan kalktı. Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı artık sona erdirmeleri. Gerçek ortakları ve müttefiklerine geri dönmelerini bekliyoruz” dedi.

İngiltere ziyareti ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Başbakan Theresa May ile hem ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hem de Suriye ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti. Yıldırım, şöyle konuştu: Ziyaretin amacı Birleşik Krallık ile son zamanlarda artan, gelişen ilişkileri daha da ileri taşıyacak görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Özellikle Brexit sürecinde Birleşik Krallık’la Türkiye arasında ticari ve ekonomik ilişkilerde karşılıklı yaptırımlar konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gereken önlemler nedir, bunları ele alacağız. Karşılıklı ticaret hacmimiz son 1-2 yıl içinde başka ülkelere karşılık artarak devam ediyor. Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda müzakereler yapacağız. Soçi toplantısının sonuçlarını değerlendireceğiz. Soçi’nin BM şemsiyesinde Cenevre’de kalıcı barışan giden yolu açan en önemli süreç olduğunu tüm taraflar kabul ediyor. Suriye’de, Irak’ta iç savaşın tamamen sona erdirilmesi, terör örgütlerinden bu toprakların arındırılması, bütün etnik kimliklerin katılacağı, yeni Suriye devletinin teşkili, Irak’ta ortaya çıkan durumun değerlendirilmesini Birleşik Krallık ile Türkiye’nin yapabileceği işbirliğini kapsamlı şekilde ele alacağız. Yatırımcılarla da bir araya gelme fırsatımız olacak. BBC başta olmak üzere, ekonomi ile ilgili politika ile ilgili basın mensupları ile de bir araya gelip Avrupa, Orta Doğu ve bölgesel konuların ele alınacağı toplantılar da gerçekleştireceğiz.