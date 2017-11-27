Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddianamede şüphelilerin 15 Temmuz günü kalkışma eylemlerini organize eden cuntacı komutanlar İlhami Polat, Hasan Hüseyin Ecik ve Abdullah Beyazkürk’ün talimatları doğrultusunda silah ve mühimmat alarak hareket ettikleri belirtildi. 68 Harbiyeli hakkındaki iddianamede, şüphelilerin darbe girişimini 13 Temmuz’dan itibaren planladıkları belirtildi. “Malazgirt Taburu” adlı Whatsapp grubundan atılan mesajlarda ‘Mamak yürüyüşü’ ve ‘final yürüyüşü’ adı altında şifreli yazışmalar yaparak darbe girişimine iştirak edecek Harbiyelilerin hazır edilmelerini sağladıkları aktarıldı. İddianamede darbe girişimine katılan cuntacı Harbiyelilerin “bütünleme sınavı” adı altında Kara Harp Okulunda kalarak aslında 15 Temmuz günü darbe faaliyetleri kapsamında nizamiyelerin emniyetini almaları için görevlendirdikleri, bu kapsamda silah ve mühimmat dağıtılması konusunda planlama yapıldığı tespit edildi.