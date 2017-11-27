Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından yargılandığı davanın 5. celsesi sona erdi.

Nuriye Gülmen hakkında 3 ayrı suçtan açılan davada duruşmanın savcısı, Gülmen'in adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti Nuriye Gülmen'in tutukluluğunun devamına karar verildi.