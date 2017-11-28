Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan hafta içi Trump ile görüşmesi ile ilgili, "Cuma günü ABD Başkanı sayın Trump ile görüşme gerçekleştirdim. Bu uzun zamandır ilk defa ABD-Türkiye ilişkilerinde ortak frekans yakalayabildiğimiz bir görüşmedir. Trump ile YPG'den FETÖ'ye pek çok hususu görüştüğümüz konuşmanın devamını önümüzdeki günlerde tekrar yapacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'dan flaş Trump açıklaması!
28.11.2017 - 12:44 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,meclis,
523281 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523281.aspx
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