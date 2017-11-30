Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir merkezli Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturması kapsamında 66 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri operasyona devam ediyor. Aralarında muvazzaf asker, sözde mahrem imam ve savaş pilotlarının da bulunduğu 66 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 11 ili kapsadığı belirtilen operasyonun, Eskişehir'de 40'dan fazla adrese yapılan baskınla devam ettiği bildirildi.

Öte yandan şu ana kadar 50 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.