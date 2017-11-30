Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.Açıklamada, Belvey şirketinin yetkililerinin belgenin sahte olduğunu belirtmesinin ardından soruşturmanın başladığı belirtildi. Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz salı günü grup toplantısında gösterdiği belgeleri CHP'den istedi.
Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'ndan belgeleri istedi
30.11.2017 - 17:03 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık belgeleri CHP'den istedi.
Etiketler : Başsavcılık,Kılıçdaroğlu,
523865 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523865.aspx
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