Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.Açıklamada, Belvey şirketinin yetkililerinin belgenin sahte olduğunu belirtmesinin ardından soruşturmanın başladığı belirtildi. Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz salı günü grup toplantısında gösterdiği belgeleri CHP'den istedi.