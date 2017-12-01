Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılandığı davanın "Kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verildi. Duruşma salonu boşaltıldı.
Enis Berberoğlu'nun yargılandığı dava kapalı yapılacak
01.12.2017 - 10:51 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılandığı davanın "kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verildi.
Etiketler : enis berberoğlu,
524062 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524062.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER