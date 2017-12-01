Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan İstanbul Ambarlı Limanı'na giden 141 bin 77 groston ağırlığında, 366 metre uzunluğundaki 'UNAYZAH' adlı gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Dev geminin geçişi esnasında boğaz güvenlik maksadıyla tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Dev konteyner gemisine geçişi esnasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-9' römorkörleri refakat etti. Saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
01.12.2017 - 17:24 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malta bayraklı 'UNAYZAH' adlı 366 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı. Dev geminin geçişi esnasında boğaz güvenlik maksadıyla tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.
Etiketler : Dev gemi,Çanakkale Boğazı,
524122 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524122.aspx
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