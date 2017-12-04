Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıda, gündemdeki konular değerlendirilecek.
Bakanlar Kurulu toplandı
04.12.2017 - 11:30 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıda, gündemdeki konular değerlendirilecek.
Etiketler : Bakanlar Kurulu,Başbakan Binali Yıldırım,
524728 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524728.aspx
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