Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler saatler 00.00'ı gösterdiğinde Atatürk Köprüsü girişlerine uyarı levhaları ve dubalar koyarak köprüyü onarım için araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis ekipleri sürücüleri ise farklı güzergâhlara yönlendirdi. Öte yandan Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine de açık kalacak. Atatürk Köprüsü'ndeki çalışmalar tamamlandıktan sonra saat 04.30 itibariyle yeniden araç ve yaya trafiğine açılacak.