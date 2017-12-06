Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "mahrem jandarma yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri, ifade beyanları, dijital incelemeler ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu belirlenen 66 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 37'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 42'si serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılardan 8'inin görevinden ihraç edildiği veya açığa alındığı öğrenildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

