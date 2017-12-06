Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 66 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 65 şüpheliden 23’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 37'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 5 şüpheli de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.