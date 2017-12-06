Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Konya merkezli Diyarbakır, Şırnak, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 12 askerden 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 kişi ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geri kalan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ilde 11'i muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Jandarma ekipleri, Konya'da bir, Diyarbakır'da 4, Şırnak'ta 3, Gaziantep ve Şanlıurfa'da ikişer kişi olmak üzere 12 kişiyi gözaltına almıştı.