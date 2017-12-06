Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Konya merkezli Diyarbakır, Şırnak, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 12 askerden 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 kişi ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geri kalan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ilde 11'i muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Jandarma ekipleri, Konya'da bir, Diyarbakır'da 4, Şırnak'ta 3, Gaziantep ve Şanlıurfa'da ikişer kişi olmak üzere 12 kişiyi gözaltına almıştı.
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11'i muvazzaf 12 askerden 5'i adliyeye çıkarıldı. Bu zanlılardan biri tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Konya merkezli Diyarbakır, Şırnak, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 12 askerden 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
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