Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya, tutuklu sanık Figen Yüksekdağ ile avukatları katıldı. Bazı HDP’li milletvekilleri de duruşmayı takip etti. Duruşma başlamadan önce müşteki sıralarında oturan HDP’li milletvekilleri ile mahkeme başkanı arasında "usul" tartışması yaşandı. İzleyici tarafının müşteki sıralarında oturmasının usule aykırı olduğunu belirten mahkeme başkanı, "Siz seyircisiniz, izleyicisiniz, müşteki değilsiniz. İzleyici yeri arka taraftır" dedi. HDP’li milletvekilleri ile Yüksekdağ’ın avukatları, usule rağmen yer değiştirmeme konusunda direndi. Tartışmanın ardından duruşma kaldığı yerden devam etti.

İKİNCİ TARTIŞMA YAŞANDI, DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme başkanı, Yüksekdağ hakkında açılan iki farklı davanın mahkemece görülen dava ile birleştirildiğini anımsattı. İlk önce Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince açılan dava kapsamına göre Yüksekdağ’ın savunmasının alınacağını kaydeden başkan, iddianamenin özetini okudu. Bu sırada Yüksekdağ’ın avukatları söz alarak, basın mensupları, izleyiciler ve yabancı gözlemcilerin salona alınmadığını öne sürdü. Salonda basın mensuplarının ve izleyicilerin bulunduğuna dikkat çeken mahkeme başkanı, bu durumun söz konusu olmadığını vurguladı. Bir müddet süren tartışmanın ardından duruşmaya ara verildi. Verilen ara sonrası salona gelen heyet, konu ile ilgili tarafların beyanlarını aldı. Duruşma savcısı, seyircilerin zaten salona alındığını belirterek, bu konuda mütalaa vermesine gerek olmadığını söyledi. Savcı, yalnızca sarı basın kartı olan basın mensuplarının salona alınmasını, yabancı gözlemciler ve basın mensuplarının salona alınmamasına karar verilmesini talep etti.

Tarafların beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sarı basın kartı olan Türk vatandaşı basın mensupları ile izleyicilerin salona alınmasına karar verdi. Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili Hakan Taş’ın da izleyici olarak duruşmaya alınmasına hükmeden mahkeme, Türk vatandaşı olmayan yabancı ülke vatandaşı temsilci, avukat ve basın mensuplarının duruşmaya alınmalarında güvenlik problemi bulunduğunu değerlendirerek, bu talebin reddine karar verdi.

Yüksekdağ, mahkemenin ara kararının ardından Urfa’daki davaya ilişkin savunmasını yaptı. Yargının bağımsız olmadığını savunan Yüksekdağ, ilk gözaltına alındığında savunma yerine mahkeme ve savcılığa verilmek üzere dilekçe hazırladığını, dilekçede yargı kurumlarına güvenmediklerini, verilecek kararın da adil olmayacağını düşündüklerini yazdıklarını söyledi. Davanın üçüncü duruşmasının görüldüğünü kaydeden Yüksekdağ, "İlk duruşmada ifade etmiştim, bir takım gözler yine bizi gözlüyor. Bizim hakkımızda karar verilmiş. Bu mahkemeler alınacak karara kılıf uydurmak için" iddialarında bulundu.Mahkeme heyeti, saat 14.00’e kadar duruşmaya öğle arası verdi.