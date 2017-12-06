Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından hükûmetten de tepkiler gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığından Trump’ın “Kudüs” açıklamasına ilişkin kınama

​Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı açıklamayı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar uluslararası hukuka ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir. Zira, Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiştir” denildi.

Filistin’in bağımsızlığını kazanmasının tarihi, vicdani ve beşeri zorunluluk olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ABD’nin bunu görmezden gelmesi kabul edilemez. Filistin’in bağımsızlığını kazanması tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluktur. Türkiye bunun savunucusu olmaya devam edecektir.

Bölgede barış ve istikrar bakımından olumsuz yansımaları olacak bahsekonu karar, barış zeminini tamamen yok etme riski taşımaktadır. ABD Yönetimi’ni son derece olumsuz sonuçlar doğuracak olan bu yanlış kararı gözden geçirmeye ve Kudüs’ün çok kültürlü kimliğine ve tarihi statüsüne halel getirecek hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz.

Kudüs’e ilişkin bu gelişmeler Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak yaptıkları çağrıya istinaden 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek İİT Olağanüstü Liderler Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda kapsamlı şekilde ele alınacaktır.”

İbrahim Kalın: Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin "Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir" diye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yönetiminin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar, uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.