İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström basına verdiği mülakatta "Trump'ın bu gece yaptığı açıklamadan İsveç hükümeti olarak üzüntü duyduk Kudüs ulurlararası bir statüye bağlıdır. Bu açıklama Ortadoğu'da tepkilere sebep olacaktır.İsveç hükümeti özel statüden yanadır.Biz bugünkü iki devletli çözümü destekliyoruz "dedi.
İsveç Donald Trump'ın açıklamasını kınıyor
07.12.2017 - 05:25 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 05:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström basına verdiği mülakatta "Trump'ın bu gece yaptığı açıklamadan İsveç hükümeti olarak üzüntü duyduk Kudüs ulurlararası bir statüye bağlıdır. Bu açıklama Ortadoğu'da tepkilere sebep olacaktır.İsveç hükümeti özel statüden yanadır.Biz bugünkü iki devletli çözümü destekliyoruz "dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İsveç,kınama,Donald Trump,kudüs,
525415 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525415.aspx
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