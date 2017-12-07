Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

İhanet odakları, ABD’deki kumpas davasıyla bağlantılı olarak Türkiye’ye karşı hamle yapmaya çalışırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu da eşzamanlı olarak algı operasyonu yürütüyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarını hedef alan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’nın kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan ile eniştesi Ziya İlgen’in de aralarında bulunduğu yakınlarının Man Adası’nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, Bellway Ltd. şirkete usulsüz para aktarıldığın. buna ilişkin swift mesajları ve dekontların bulunduğunu iddia etti. Ancak CHP liderinin bu iddialarını bizzat kendisinin elinde salladığı sahte belgeler yalanladı. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından Ankara Başsavcılığı’na verilen sözde belgelerde Kılıçdaroğlu’nun söylediğinin aksine şirkete gönderilen para değil, şirketten söz konusu isimlere gelen para olduğu ortaya çıktı.

ALGI OPERASYONU

İddialarının çürütülmesine rağmen algı operasyonunu bu hafta da devam ettirmeye çalışan Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı gibi 17/25 Aralık darbe girişimi sırasında Reza Zarrab ile dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler arasında geçtiği iddia edilen ve FETÖ tarafından servis edilen konuşmaların sözde tapelerini okudu. Söz konusu tapeler mahkeme tarafından kumpas sayılarak delil olarak kabul edilmemişti. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, önceki gün Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen “Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması”nda yaptığı konuşmada yine FETÖ’nün algı oyunu için kullandığı yalanları ısıtıp gündeme taşıdı. 17/25 Aralık darbe girişiminden 9 ay önce o dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından uyarıldığını iddia eden bir kâğıt parçasını gösteren Kılıçdaroğlu, MİT’in mahkemeye yolladığı yazılı belge ile bu iddiayı yalanlandığı gerçeğini gizledi.

MİT: BÖYLE BİR RAPOR YOK

17-25 Aralık darbe girişiminin ardından partisinin grup toplantısındaki sözleri nedeniyle Reza Zarrab, Kemal Kılıçdaroğlu’na 2014 yılında “hakaret” ve “iftira” ettiği gerekçesiyle tazminat davası açmıştı. Davaya bakan İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, Zarrab’la ilgili Başbakanlık’a sunulan bir rapor olup olmadığının MİT’e sorulmasına karar vermişti. Talep üzerine MİT’in mahkemeye gönderdiği yazı, 10 Mart 2015 tarihinde yapılan duruşmada okunmuştu. MİT’in cevap yazısında, “18 Nisan 2013 tarihli Reza Zarrab’ın suç işlediğine dair tespitleri içeren, teşkilatımız tarafından hazırlanarak Başbakanlık makamına sunulan bir rapor bulunmamaktadır” ifadeleri yer almıştı. Söz konusu duruşmada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celâl Çelik de hazır bulunmuştu.