Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde güvenlik önlemleri alındı.İstinye'de bulunan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önü polis tarafından bariyerlerle kapatıldı. Polis ekipleri, başkonsolosluk binasına çıkan sokakları araç trafiğine kapattı.ABD'nin başkonsolosluk binası önünde de güvenlik önlemleri arttırılırken bina tepesinde keskin nişancıların olduğu görüldü.

ABD bayrağının yarıya indirildi



Binanın girişinde ise konsolosluk görevlilerin çelik yelek ve kask taktığı gözlemlenirken çevik kuvvet polisleri de bina çevresinde bekliyor.Bu arada başkonsolosluktaki ABD bayrağının yarıya indirildiği görüldü.Öte yandan Levet'te bulunan İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde de polis tarafından güvenlik önlemleri alındı.