Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt üyesi olduğu tespit edilen 3'ü fiilen Adalet Bakanlığı CTE personeli ile 17'si Başbakanlık'ta çalışırken ihraç edilmiş olan toplam 20 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinden 14'ünün yakalandığı ve soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık eski çalışanlarına operasyon
08.12.2017 - 10:08 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3'ü Adalet Bakanlığı çalışanı Ceza Tevfik Evleri personeli, 17'si Başbakanlıkta çalışırken ihraç edilmiş olan toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Adalet Bakanlığı,FETÖ operasyonu,
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